Anja Müller steht in der „Hexenwerkstatt“.

Sina Schuldt/dpa

Beverstedt. In der Nacht zum 1. Mai sind normalerweise im Harz die Hexen los: Zur Walpurgisnacht kamen in den vergangenen Jahren zehntausende Gäste.

Doch in diesem Jahr wird coronabedingt nur online gefeiert. Wer Zuhause vor dem Computer mitmachen will und dafür noch die passenden Utensilien braucht, könnte diese in der „Hexenwerkstatt“ von Anja Müller in Beverstedt vermutlich finden.