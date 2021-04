Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister der Stadt Hannover.

Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover. Eine Plakat-Kampagne soll die Sichtbarkeit von intergeschlechtlichen Menschen in Niedersachsen erhöhen.

Unter dem Motto „Ich bin Inter*... sieht man doch“ sollen sie zunächst an zentralen Plätzen von Hannover zu sehen sein - später auch in anderen Städten des Landes. „Intergeschlechtliche Menschen existieren, auch in Hannover“, sagte Oberbür