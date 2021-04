Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Walsrode. Etwa 50 Kritiker der Corona-Beschränkungen haben sich an einem See im Heidekreis versammelt.

Sie waren zu einem „sogenannten Flashmob-Café“ am Klostersee in Walsrode zusammengekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Teilnehmer hatten am Samstag Tische und Stühle aufgestellt und gaben an, zufällig am See erschienen zu sei