Die sonst belebte Limmerstraße ist während der nächtlichen Ausgangssperre menschenleer.

Ole Spata/dpa

Hannover. Die Polizei in Hannover und Bremen war am Wochenende verstärkt im Einsatz, um die nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu kontrollieren.

In Hannover registrierten die Beamten rund 40 Verstöße, in Bremen waren es etwa 120. Die Menschen hatten sich laut Polizeiangaben vom Sonntag größtenteils an die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr gehalten.In der Nacht zum Samstag überprüfte