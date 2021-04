Sechs Menschen sollen Kochsalzlösung statt des Impfstoffs gegen Corona gespritzt bekommen haben.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Schortens. Die Polizei hat Ermittlungen gegen eine DRK-Mitarbeiterin aufgenommen. Sie soll den Impfstoff von Biontech durch Kochsalzlösung ersetzt haben.

Eine Mitarbeiterin im Impfzentrum Friesland in Niedersachsen soll in sechs Fällen Biontech-Impfstoff mit einer Kochsalzlösung ausgetauscht haben. Die Frau gebe an, eine zu Boden gefallene Ampulle auf diese Weise ersetzt zu haben, teilten di