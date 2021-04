Eine blaue Ampel für Radfahrer leuchtet an einer Kreuzung in Hildesheim.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hildesheim. Die Stadt Hildesheim muss ein Experiment mit blauen Ampeln für Fahrradfahrer beenden.

Das Land Niedersachsen habe den Abbau der Ampeln verfügt, berichtete der NDR am Samstag unter Berufung auf das Verkehrsministerium. Blaues Licht sei in der Straßenverkehrsordnung nicht vorgesehen, sagte eine Sprecherin in Hannover demnach.