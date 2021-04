Die Landesvorsitzende der niedersächsischen Linken: Heidi Reichinnek.

Michael Gründel

Stade. Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Amira Mohamed Ali, ist an die Spitze der niedersächsischen Landesliste für die Wahl im September gewählt worden. Die Osnabrückerin Heidi Reichinnek sicherte sich den dritten Listenplatz.

Bei der Aufstellungsversammlung am Samstag in Stade kam Amira Mohamed Ali aus Oldenburg auf 75,9 Prozent der Stimmen. Die Linke kämpfe für eine gerechte Gesellschaft, sagte Mohamed Ali in ihrer Bewerbung. In der Corona-Pandemie lasse die B