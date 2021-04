Ralf Elfers, Ideengeber und Ladenbesitzer, steht mit einer gelben Leiter und einem gelben Stuhl in der Innenstadt.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Osnabrück, Oldenburg, Braunschweig oder Göttingen: Das Leben in vielen Citys in Niedersachsen ist fast zum Erliegen gekommen. In Lüneburg setzen Geschäfte jetzt mit gelben Leitern und Stühlen ein Zeichen. Andere Städte melden schon Interesse an.

Die Innenstädte in Niedersachsen kämpfen ums Überleben, besonders kleine Läden sind in ihrer Existenz bedroht. Eine Aktion in Lüneburg könnte Mut machen. Mit 100 gelben Leitern vor inhabergeführten Geschäften will eine Initiative dem Grau d