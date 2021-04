Ein Arzt impft einen Mann in einem Impfzentrum gegen Corona.

Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Hannover. Kommt Niedersachsen beim Impfen gegen das Coronavirus langsamer voran als andere Bundesländer? Mit einem Impfwochenende soll die Kampagne nun an Fahrt aufnehmen. Ist das nur ein PR-Gag, wie die Opposition kritisiert?

Mit einem Impfwochenende am Samstag und Sonntag will das Gesundheitsministerium in Niedersachsen die Impfkampagne gegen das Coronavirus beschleunigen. An beiden Tagen sind in den 50 Impfzentren des Landes zusammen rund 70 000 Impfungen gepl