Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Cadenberge. Der bei einer Festnahme nahe Cadenberge gestorbene Mann hat der Obduktion zufolge einen plötzlichen Herztod erlitten.

Er habe schon vorher ein Herzleiden gehabt und offenbar auch jahrelang Drogen konsumiert. Das teilte die Polizei in Stade am Freitag mit unter Berufung auf Untersuchungen der Rechtsmedizin in Hamburg. Der zunächst unbekannte Mann wurde als