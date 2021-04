Bundes-Notbremse gegen Corona: Das gilt ab Samstag in Niedersachsen

Nichts los am Abend in Osnabrück: Ab Samstag gilt die bundesweite Ausgangssperre in Hochinzidenzkommunen.

Michael Gründel

Osnabrück. Die Bundes-Notbremse kommt – und mit ihr in vielen Regionen auch die umstrittenen Ausgangsbeschränkungen. Was sonst noch vermutlich ab Samstag in Niedersachsen gilt im Überblick:

Die Notbremse: Ab Samstag soll die bundesweit weitgehend einheitliche Corona-Notbremse auch in Niedersachsen gelten. In den Verwaltungen des Landes und Kommunen herrschte daher am Freitag geschäftiges Treiben beziehungsweise ungeduldiges Wa