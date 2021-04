Ein kleiner Wombat verweilt in seinem Gehege im Zoo Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Sie sind rundlich und lieben Süßkartoffeln: Tasmanische Nacktnasen-Wombats.

Im Zoo Hannover gab es seltenen Nachwuchs dieser Beuteltier-Art, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Cooper sei das einzige Jungtier dieser Art in einem deutschen Zoo. Er wurde vergangenen Sommer geboren. „Am Anfang war er so groß wie ei