Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs.

Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Syke. Nach sogenannten Enkeltricks hat die Polizei eine 18-Jährige in Syke im Landkreis Diepholz und einen 17-Jährigen in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg festgenommen.

In beiden Fällen hatten sich zuvor Unbekannte am Telefon als Polizisten ausgegeben, um Geld zu erbeuten, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Ob es eine Verbindung zwischen den Fällen gibt, war zunächst unklar.In Ganderkesee rief ein Unb