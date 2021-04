Daniela Behrens (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hannover. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hat der neuen Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) insbesondere wegen ihres Einsatzes in der Corona-Krise einen guten Start bescheinigt.

„Ich will ein Lob für Frau Behrens aussprechen“, sagte Toepffer am Freitag in Hannover. „Ich finde sie macht das im Großen und Ganzen sehr gut.“ Behrens höre zu und handele, vor allem wenn bei der Impfkampagne nachjustiert werden müsse. „I