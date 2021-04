Betrunken vorbei an der Polizei: Beamte stoppen 44-Jährigen

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet.

Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Stadthagen. Folgenreiche Reiseroute: Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag offenbar angetrunken an einem Polizeikommissariat in Stadthagen (Kreis Schaumburg) vorbeigefahren und schließlich von der Polizei gestoppt worden.

Bei einer Verkehrskontrolle kurz nach dem Passieren des Kommissariats stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein erster Test ergab einen Alkoholwert von 1,34 Promille. Der Führersche