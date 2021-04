Ein Kind spielt auf einem Minigolf-Platz.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Lüneburg. Nach dem Urteil des OVG in Lüneburg darf in Niedersachsen wieder Minigolf gespielt werden. Der Bundesverband hofft nun, dass die Regelung deutschlandweit Schule macht. Die Betreiber der Anlagen in Niedersachsen sind begeistert.

Das Urteil des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts zur Öffnung von Minigolf-Anlagen könnte Signalwirkung haben. „Niedersachsen ist das einzige Land, das so ein Urteil hat. Wir werden es nutzen, den Deutschen Olympischen Sportbund in K