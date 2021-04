Eine Pfeife der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ist bei einer Demonstration im Mund eines Teilnehmers zu sehen.

Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Rheda-Wiedenbrück. Am Ende einer Aktions- und Streikwoche in der deutschen Fleischindustrie erreicht der Protest am heutigen Freitag (12.00 Uhr) auch Deutschlands größten Schlachtbetrieb.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft am Mittag zu Protesten für höhere Löhne vor der Firmenzentrale von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Ostwestfalen auf. In den vergangenen Tagen hatte es auch bei anderen Fleischbetrieben