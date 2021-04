Der Ball fliegt in den Korb.

Soeren Stache/dpa

Berlin. Die Löwen Braunschweig haben überraschend beim deutschen Basketballmeister Alba Berlin gewonnen.

Die Niedersachsen siegten am Donnerstag vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof mit 87:82 (34:36) und stehen in der Bundesliga mit 11:18-Siegen in der Tabelle auf Rang elf. Benedikt Turudic war mit 20 Punkten bester Scorer der Braunsc