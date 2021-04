Hühnerschar aus Stall in Celle gestohlen

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht.

Carsten Rehder/dpa

Celle. Eine ganze Hühnerschar haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch aus einem Stall in Celle gestohlen.

Die Tiere befanden sich in ihrem Stall auf einem Hof, der sich direkt an einem Freilaufgehege befindet, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen fand der Eigentümer den Stall ohne seine Hühner vor. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Hühner