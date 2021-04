Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlin. Eine Bande mutmaßlicher Juwelenräuber ist von der Berliner Polizei gefasst worden.

Die Kriminalpolizei und Spezialeinsatzkommandos durchsuchten am Donnerstagmorgen Wohnungen und andere Räumlichkeiten in Berlin und Brandenburg. Auch in Osnabrück gab es zwei Durchsuchungen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.Drei Männer im