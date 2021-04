Per Scheinehe eingeschleust? Ermittlungen in vier Ländern

Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild/Archivbild

Efringen-Kirchen. Sie sollen mit Hilfe von Scheinehen illegal Ausländer nach Deutschland geschleust haben: Im Zuge von Ermittlungen gegen sechs Personen hat die Bundespolizei in mehreren Bundesländern neun Objekte durchsucht.

Die Aktion fand am Donnerstag in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Niedersachsen statt, wie ein Sprecher der Bundespolizei Weil am Rhein sagte. In Baden-Württemberg gab es etwa Durchsuchungen in Freiburg und Mannheim.Die sechs Verdächt