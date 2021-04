Transporter kracht in LKW: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Kleintransporter und ein Lastwagen stehen nach einem Unfall auf der Autobahn A7.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Am Morgen fährt ein Transporter vor einer Autobahn-Baustelle auf einen Lastwagen auf. Retter können den Mann aus dem Wrack befreien und in eine Klinik bringen.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Hannover ist am Donnerstag der Fahrer eines Transporters lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige sei mit einem Kleintransporter an einem Stauende in einen Lastwagen gekracht und durch