Land hält zunächst an striktem Kurs bei Schulen fest

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Nach dem Beschluss zur Bundes-Notbremse, rückt die Frage nach dem Umgang mit möglichen Schulschließungen in Niedersachsen in den Fokus. Das Land bleibt zunächst bei den bestehenden Vorgaben, stellt aber Veränderungen in Aussicht.

Beim Thema Schulschließungen hält Niedersachsen zumindest nach dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung des Landes zunächst an seiner strikteren Regelung fest. Dies bedeutet, dass ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100 in den Distanzunterric