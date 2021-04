Der Abgeordnete Victor Perli (Die Linke) spricht.

Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Wohnraum wird immer teurer - daran hat auch der Wirtschaftseinbruch wegen der Corona-Pandemie nichts geändert. Niedersachsen koppelt sich von dieser Entwicklung nicht ab, auch wenn hierzulande die Mieten immer noch relativ niedrig sind.

In der Stadt Wolfsburg sind die Nettokaltmieten in den vergangenen 10 Jahren um fast 67 Prozent gestiegen. Die Nettokaltmiete pro Quadratmeter sei in der Stadt von 5,16 Euro im Jahr 2010 auf 8,60 Euro im Jahr 2020 gestiegen, heißt es in ein