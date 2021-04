Gonzalo Castro vom VfB Stuttgart verlässt den Platz.

Stuttgart. Der VfB Stuttgart spielt gut, doch fehlt ihm beim 1:3 gegen den VfL Wolfsburg vor allem Effizienz. Nach der dritten Niederlage in Serie können die Schwaben ihre leise Hoffnung auf einen Europapokal-Platz wohl begraben.

Der lange so begeisternde VfB Stuttgart verliert auf den letzten Metern den Schwung. Die Schwaben unterlagen am Mittwochabend dem VfL Wolfsburg mit 1:3 (0:2) und kassierten die dritte Niederlage in der Fußball-Bundesliga in Serie. Xaver Sch