Gonzalo Castro vom VfB Stuttgart verlässt den Platz.

Matthias Hangst/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild

Stuttgart. Der lange so begeisternde VfB Stuttgart verliert auf den letzten Metern den Schwung.

Die Schwaben unterlagen am Mittwochabend dem VfL Wolfsburg mit 1:3 (0:2) und kassierten die dritte Niederlage in der Fußball-Bundesliga in Serie. Xaver Schlager (13. Minute), Torjäger Wout Weghorst (29.) und Yannick Gerhardt (65.) trafen f