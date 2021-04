Geheimsache Wolf: Der Umgang mit dem Raubtier ist ein Armutszeugnis

Wo er auftaucht, sorgt der Wolf innerhalb kurzer Zeit verlässlich für politischen Ärger.

Lino Mirgeler/dpa

Osnabrück. Die Grünen wollen die Landesregierung in Niedersachsen vor Gericht zu Transparenz in Sachen Wolfsabschuss zwingen. Ein Armutszeugnis, dass es überhaupt so weit kommen musste. Dazu ein Kommentar.

Die Grünen klagen gegen die Geheimhaltungspolitik der niedersächsischen Landesregierung in Sachen Wolfsabschuss. Gut möglich also, dass bald Richter dort Klarheit erzwingen, wo sie derzeit fehlt. Transparenz zählt ohnehin nicht zu den Stärk