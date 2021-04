Vier Jahre nach Mord: Männer in den Niederlanden verhaftet

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen auf einer Wiese in der Nähe der Autobahn 7.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Visselhövede. Mehr als vier Jahre nach einem Mord an einem 46-jährigen Albaner auf offener Straße in der niedersächsischen Kleinstadt Visselhövede hat die Polizei zwei Männer in den Niederlanden verhaftet.

Einem 34-jährigen Albaner werde vorgeworfen, am 9. Januar 2017 die tödlichen Schüsse auf das Opfer abgegeben zu haben, teilten die Polizeiinspektion Rotenburg und die Staatsanwaltschaft Verden am Mittwoch mit.Ein 30-jähriger Landsmann soll