Ein medizinischer Mitarbeiter hält einen negativen SARS-CoV-2-Antigentest in der Hand.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover. Aus den Modellvorhaben mit Öffnungen in Kommunen wird angesichts der Corona-Lage in Niedersachsen vorerst nichts. Lockern will das Land aber trotz Bundes-Notbremse Shopping-Möglichkeiten und Kontaktbeschränkungen.

Den Menschen in Niedersachsen droht mit der Verabschiedung der Bundes-Notbremse angesichts der angespannten Corona-Lage in weiten Landesteilen eine nächtliche Ausgangssperre. Allerdings will die Landesregierung auf Grundlage der bundesweit