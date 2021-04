Ein Schild mit dem Firmennamen "Greensill Bank" hängt am Eingang der Bremer Privatbank.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Im Zuge der Ermittlungen in Zusammenhang mit der insolventen Bremer Greensill Bank hat die Staatsanwaltschaft mehrere Wohnungen durchsuchen lassen.

Betroffen seien die Wohnungen von fünf Beschuldigten im niedersächsischen Umland und auch in München, sagte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Die Dursuchungsaktionen seien bereits am Dienstag erfolgt. Details nannte d