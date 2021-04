Daimler schickt Tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit

Das Logo der Daimler AG ist in der Morgendämmerung auf der Zentrale des Autokonzerns zu sehen.

Marijan Murat/dpa/Archivbild

Stuttgart. Angesichts weltweiter Lieferengpässe von wichtigen elektronischen Bauteilen schickt der Autobauer Daimler an vorerst mindestens zwei Standorten Tausende Mitarbeiter wieder in die Kurzarbeit.

Betroffen ist nach dpa-Informationen ein Großteil der Beschäftigten der Mercedes-Werke in Rastatt und Bremen. Daimler teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, für die betroffenen Mitarbeiter an beiden Standorten sei Kurzarbeit jeweils von diese