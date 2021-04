Besucher fahren mit der Achterbahn "Big Loop" im Heide-Park.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Soltau. Das Verwaltungsgericht hat die coronabedingte Schließung des Heide-Parks Soltau für nicht angemessen erklärt.

Der Freizeitpark dürfe mit Hygienekonzept öffnen, teilte das Gericht in Lüneburg am Mittwoch mit. Neben einer Test- und Maskenpflicht für Besucher stehe ein Testzentrum am Park bereit und es dürfte höchstens die Hälfte der maximalen Besuch