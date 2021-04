Die Firmenzentrale der Continental AG.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental sieht sich bei seinem Spar- und Umbaukurs auf einem guten Weg.

Bei dem Programm liege der Konzern im Plan, hieß es in der am Mittwoch vorab veröffentlichten Rede von Vorstandschef Nikolai Setzer zur Hauptversammlung des Dax-Konzerns in der kommenden Woche. „Rund 6000 Arbeitsplätze haben wir bereits ve