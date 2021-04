Das Leineschloss, Sitz des niedersächsischen Landtags, am Hannah-Arendt-Platz.

Hannover. Mehr Flexibilität bei der Impfkampagne gegen das Coronavirus in Niedersachsen hat CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer gefordert.

Die Impfzentren sollten unbürokratisch abends übergebliebene Impfdosen an Menschen vergeben, die sich dafür bereithalten, sagte Toepffer am Mittwoch im Landtag in Hannover. „Das würde die Impfgeschwindigkeit insgesamt deutlich erhöhen, Ver