W-Lan Mangelware: Nur an wenigen Bahnhöfen in Niedersachsen kostenloses Internet

Wer an einem Bahnhof in Niedersachsen auf seinen Zug wartet, findet mit hoher Wahrscheinlichkeit kein kostenloses W-Lan

Michael Gründel

Osnabrück. Wer in Niedersachsen an einem Bahnhof auf einen Zug wartet, kann mit großer Wahrscheinlichkeit vor Ort kein kostenloses W-Lan nutzen. Eine Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Grünen zeigt, dass nur an sehr wenigen Stationen im Land ein entsprechendes Netz zur Verfügung steht.

So teilt das Bundesverkehrsministerium mit, dass auf 21 Bahnhöfen in Niedersachsen kostenloses W-Lan vorhanden ist. Im gesamten Bundesland gibt es indes 357 sogenannte Verkehrsstationen. Ausgestattet sind vor allem große Bahnhöfe im Land wi