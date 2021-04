Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße.

Hannover. Bei einer Verpuffung in Hannover ist eine 67-Jährige schwer verletzt worden.

Anrufer meldeten zwei Explosionen und einen Zimmerbrand, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Die Wucht der Verpuffung drückte am Dienstagabend ein Fenster aus der Wand; Glassplitter verteilten sich in der Zufahrt zu dem Gebäude. In de