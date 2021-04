Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, spricht im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsen möchte die Möglichkeit des Terminshoppings in der Corona-Krise bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 ermöglichen.

Diesen Spielraum der geplanten Bundes-Notbremse wolle das Land nutzen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover. Bislang ist in Niedersachsen das Einkaufen mit einem vorab vereinbarten Termin (click and