Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Northeim. Schnelle Fußgänger in Northeim: Gleich 52 Menschen sind von einer mobilen Blitz-Anlage in der Stadt in Südniedersachsen geblitzt worden - zu Fuß.

Die betreffende Straße sei ein ehemaliger Teil der Northeimer Fußgängerzone, dort sei Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben, sagte eine Sprecherin des Landkreises Northeim am Dienstag. Geblitzt wurde vom 12. bis zum 15. April, erwischt wur