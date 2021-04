Hannovers Trainer Kenan Kocak steht am Spielfeldrand.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hannover. Nach acht Spielen ohne Sieg wächst bei Hannover 96 der Druck auf Trainer Kenan Kocak.

Ans Aufgeben denkt der Coach aber nicht. „Den gibt es nicht“, antwortete Kocak am Dienstag auf die Frage, wann der Punkt gekommen sei, an dem er selbst die Konsequenzen ziehen würde. Hannover liegt in der 2. Fußball-Bundesliga nur auf Tabe