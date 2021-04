Die Raupe eines Eichenprozessionsspinners kriecht auf einem Eichenstamm entlang.

Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Magdeburg. In einem Forschungsprojekt prüft die Hochschule Anhalt im Biosphärenreservat Drömling im Landkreis Börde und dem angrenzenden Niedersachsen alternative Methoden zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

Eingesetzt werden soll dabei unter anderem eine Methode, bei der heißes Wasser in die Nester der Schädlinge eingebracht wird, wie das Umweltministerium am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Zudem soll durch die Anbringung von Nistkästen die