Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Bleckede. Eine 19 Jahre alte Frau ist in Bleckede im Landkreis Lüneburg aus einem Transporter gegen ein Brückengeländer geschleudert und tödlich verletzt worden.

Der Fahrer des Wagens erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei Lüneburg am Dienstag mitteilte. Der Transporter soll am Montagabend nach ersten Erkenntnissen wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekomm