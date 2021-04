Das Logo „TÜV Nord“ ist zu sehen.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. Von der Schutzmaske bis zum Atomkraftwerk prüfen die TÜvs so ziemlich alles. Die Nord-Gruppe blickt jetzt auf die Pandemie-Lage 2020 zurück - und erklärt, was diese auch für das künftige Geschäft bedeutet.

Der Tüv Nord zieht am heutigen Dienstag als eine der drei großen Tüv-Gruppen in Deutschland seine Bilanz zum Corona-Jahr 2020. Der Prüfkonzern mit Hauptsitz in Hannover hatte bereits nach dem Beginn der ersten Pandemiewelle im vergangenen F