Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Visselhövede. Nach einem Streit zweier Familien im Landkreis Rotenburg mit drei Verletzten hat die Polizei am Montagabend mehrere Objekte durchsucht.

Nach dem Überfall am Sonntag habe man in sieben Objekten in Visselhövede und Walsrode nach den Tatverdächtigen und nach Beweismitteln gesucht, teilte die Polizei Rotenburg mit.Dabei seien alle neun Beschuldigten angetroffen worden und zur