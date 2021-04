Regensburg mit Personalsorgen vor Spiel in Hannover

Trainer Mersad Selimbegovic.

Armin Weigel/dpa/Archivbild

Regensburg. Der SSV Jahn Regensburg geht mit erheblichen Verletzungssorgen in das Spiel der 2.

Fußball-Bundesliga bei Hannover 96. Für das Auswärtsmatch am Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) in Niedersachsen fallen etliche Profis verletzt aus, wie Trainer Mersad Selimbegovic am Montag verkündete. „Die Personallage spitzt sich ein bissche