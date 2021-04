Brandstiftung an Grundschule: Zeugen gesucht

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Oldenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, eine Grundschule in Oldenburg in Brand zu setzen.

Ein Zeuge bemerkte die Flammen und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand eine Tür sowie eine hölzerne Fassade des Schulgebäudes in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei von der Feuerwehr gelöscht worden.