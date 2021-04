Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Visselhövede. Bei einem Streit zwischen zwei Familien in Visselhövede im Landkreis Rotenburg sind drei Menschen verletzt worden.

Eine Frau alarmierte die Polizei am Sonntagnachmittag über einen möglichen Angriff auf ihre Familie, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau berichtete demnach, dass mehrere Autos langsam an ihrem Haus vorbeigefahren seien. Bei Ankun