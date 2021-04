Fritteuse setzt Küche in Brand: Bewohner und Katzen gerettet

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Lehrte. Eine Fritteuse hat in Lehrte eine Küche in Brand gesetzt.

Die Bewohner brachten sich zunächst auf dem Balkon in Sicherheit und wurden dann per Drehleiter zusammen mit zwei Katzen gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag eintrafen, schlugen demnach im dritt