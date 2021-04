Zuerst Geschichte: Abiturprüfungen in Niedersachsen starten

Ein leerer Klassenraum.

Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Hannover. Mit der schriftlichen Klausur im Fach Geschichte beginnt heute das Abitur in Niedersachsen.

Rund 32 000 Schülerinnen und Schüler an etwa 450 Schulen nehmen in diesem Jahr an den Abi-Prüfungen teil. Mit den möglichen mündlichen Nachprüfungen zieht sich die Abi-Phase bis Ende Juni.Bereits zum zweiten Mal sind die Prüfungen von der