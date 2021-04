Ein leerer Klassenraum.

Hannover. Mit gemischten Gefühlen beginnt für viele Schüler, Lehrer und Eltern in Niedersachsen die heiße Phase im Abitur. Stimmen, die ein Absage forderten, widersprach der zuständige Minister und sicherte faire Bedingungen zu.

Trotz vieler Unsicherheiten in der andauernden Corona-Krise startet Niedersachsen heute mit der schriftlichen Klausur im Fach Geschichte in das Abitur. Rund 32 000 Schülerinnen und Schüler an mehr als 450 Schulen nehmen in diesem Jahr an de