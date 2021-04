Abitur in Niedersachsen: 32 000 Prüflinge wollen Abschluss

Ein leerer Klassenraum.

Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Hannover. Die erste Klausur ist Geschichte: Mit dem Fach hat am Montag das Abitur in Niedersachsen begonnen. In den kommenden Wochen stellen sich rund 32 000 Schülerinnen und Schüler den Prüfungen unter erschwerten Corona-Bedingungen.

Zum zweiten Mal hat am Montag das Abitur in Niedersachsen unter Corona-Bedingungen begonnen - eine Testpflicht für die Schülerinnen und Schüler gibt es dabei nicht. Alles habe reibungslos geklappt und sei ohne Startschwierigkeiten losgegang